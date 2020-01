Cm.com – Milik non rinnova, può essere ceduto: ADL ha già il sostituto e fissa il prezzo

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato dalla redazione on.line del portale Calciomercato.com, si potrebbe prospettare uno scenario di mercato che coinvolgerebbe Milik, Mertens ed il nuovo arrivato Petagna. Perchè secondo le ultime indiscrezioni, il polacco non avrebbe intenzione di prolungare il contratto con il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Le novità sullo scenario Mertens Napoli sono anche legate ad altri giocatori, tra cui anche Milik. L’attaccante polacco, tramite il suo agente, ha rifiutato sia l’adeguamento sia la clausola per il prolungamento del contratto fino al 2021.Al momento, la sensazione che Milik possa essere ceduto a fine stagione è concreta: l’arrivo di Petagna spinge in questa direzione. Il Napoli potrebbe provare a centrare un grande colpo come nuovo numero 9 oppure dare fiducia a Petagna con Mertens a fargli da chioccia.

A tal proposito il belga ha chiesto, oltre ad un aumento dell’offerta, anche garanzie tecniche sulla continuità del progetto. Qualora queste condizioni dovessero verificarsi ( ad oggi, il Napoli non è vicino a nessun centroavanti di grande spessore) lo scenario potrebbe chiudersi con la cessione di Milik anche per 45-50 milioni ed il prolungamento di Mertens“.