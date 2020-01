Ag. Boga: “Il Sassuolo non lo vende a gennaio, bisogna aspettare l’estate. Ultimi contatti con Giuntoli a dicembre, se i club trovano l’accordo…”

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Boga, agente Jeremie Boga:

“Non so se ci sono stati contatti tra Sassuolo e Napoli e siamo fermi sulla posizione del Sassuolo che ci ha comunicato di non volerlo vendere in questa sessione di mercato, per cui dobbiamo aspettare in estate. A quando risalgono gli ultimi contatti con Giuntoli? Prima della finestra del mercato di gennaio. Non posso aggiungere molto, dipenderà molto da quello che vuole fare il Sassuolo e cosa vorranno fare le due società.

Ne parleremo direttamente quando il Sassuolo ed il Napoli troveranno un accordo, nella mia testa, al momento non escludo nessuna possibilità. Se e quando troveranno un accordo i due club, vedremo il da farsi. Non c’è solo il Napoli che cerca Jeremie, esistono club spagnoli, inglesi ed anche italiani che hanno mostrato il loro interesse. Gattuso? Come giocatore mi è sempre piaciuto e può trasferire questa sua grinta ai giocatori, come allenatore. Penso possa intavolare un corso importante con il Napoli, è lì soltanto da poche settimane e a breve imprimerà la sua mano sulla squadra. Bisogna capire che tipo di giocatori chiederà per rafforzare il Napoli nella sua campagna acquisti”.