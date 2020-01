43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ufficiale: il difensore greco Leonardo Koutris, 24 anni, è adesso un calciatore del Maiorca.

Il Napoli lo aveva studiato per diverso tempo per comprendere se il terzino potesse fare al caso di Gattuso.

Dopo il suo trasferimento e dopo il no del Milan per la cessione di Rodriguez, il Napoli è pronto a muoversi concretamente su un ex compagno di squadra di Koutris, il terzino dell’Olympiacos Tsimikas.