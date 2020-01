Corbelli, ex presidente del Napoli, condannato a quattro anni per reati fiscali!

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – L’ex presidente del Napoli, Giorgio Corbelli è stato condannato in via definitiva per reati fiscali. A breve si troverà ad affrontare anche il processo di appello nei suoi confronti per il fallimento del Napoli.

Corbelli è stato condannato per reati fiscali commessi quando era presidente di Finarte, casa d’aste quotata in borsa e poi fallita. Complessivamente Corbelli dovrebbe scontare quattro anni e un mese di detenzione. Il suo legale sera di ottenere una riduzione della pena. Corbelli era già agli arresti domiciliari, ma nella giornata di ieri è stato prelevato dalla sua residenza e portato al penitenziario di Canton Mombello, in provincia di Brescia. Corbelli è stato presidente del Napoli per pochi anni, ma ha lasciato un’impronta importante nella storia del club: dopo aver acquisito le quote di maggioranza della squadra nel 2000, è stato coinvolto nel fallimento del Napoli nel 2004.

