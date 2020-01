26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’Inter ha battuto la Fiorentina per 2-1, con gol di Candreva e Barella per i nerazzurri e di Caceres per i viola.

Dopo questa vittoria, quindi, la semifinale sarà tra Napoli e Inter. L’andata si giocherà al San Paolo il 12 febbraio e il ritorno a San Siro il 4 marzo. Le date, però, possono essere soggette a variazioni.