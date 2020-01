DALL’INGHILTERRA – Watford non convinto dalle condizioni fisiche: si defila dalla corsa a Ghoulam

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il futuro di Faouzi Ghoulam è ancora un rebus da risolvere in casa Napoli. Gli azzurri stanno per definire l’acquisto di Ricardo Rodriguez dal Milan, ciò vuol dire che l’algerino è in uscita.

Eppure una delle squadre che sembrava interessata al suo acquisto pare si sia defilata. Secondo quanto riportato dal portale inglese DZ Football, il Watford ha raffreddato il proprio interesse perché non è convinto delle condizioni fisiche del terzino.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI