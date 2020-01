SPORTITALIA – Doppio colpo per il Napoli: entro domani saranno definiti gli acquisti di Petagna e Rodriguez! Le cifre

Calciomercato Napoli, in via di definizione gli acquisti di Petagna e Rodriguez

Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha fornito aggiornamenti circa il calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli ha praticamente definito la trattativa per Petagna, conta do chiudere a domani con 16-17 milioni più bonus. Affare per l’estate.

Milan e Napoli hanno un accordo per il prestito oneroso da 1 milione più diritto di riscatto a 5-6 milioni. Domani l’accordo dovrebbe essere perfezionato con i partenopei che piazzeranno quindi il doppio colpo”.

