TMW – Il Napoli non molla Mateta: l’attaccante ha chiesto la cessione al Mainz!

Calciomercato Napoli, Mateta ha chiesto la cessione al Mainz

CALCIOMERCATO NAPOLI – Arrivano novità interessanti circa il calciomercato del Napoli. In attesa di capire come si concluderà la trattativa per Petagna, i partenopei si stanno guardando intorno per cercare alternative all’attaccante della Spal.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, gli azzurri si sono inseriti con forza nella corsa a Jean-Philippe Mateta che oggi ha chiesto la cessione al Mainz. Nella trattativa non rientrerebbe comunque il cartellino di Amin Younes.

