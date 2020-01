Imbarazzo prima di Milan-Torino: calciatori disposti a metà campo, ma nessun minuto di silenzio prima della partita

Nessun minuto di silenzio in memoria di Kobe Bryant

Singolare momento di imbarazzo prima dell’inizio del match di Coppa Italia tra Milan e Torino.

Prima che le squadre entrassero in campo, sono state mostrate alcune immagini in ricordo di Kobe Bryant, leggenda NBA scomparsa la scorsa domenica, con “Who Wants to Live Forever” dei Queen.

Subito dopo i calciatori si sono disposti in campo per rispettare il canonico minuto di raccoglimento in memoria del cestista americano, ma con stupore 22 in campo hanno appreso dall’arbitro che non si sarebbe rispettato nessun minuto di silenzio, visto che non sono arrivate disposizioni in merito dai vertici federali.

Al minuto 24′ è stato esposto uno striscione dalla Curva Sud e lo stadio ha applaudito per 60 secondi.

