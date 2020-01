Gianni Di Marzio: “Spero che il Napoli tenga Gattuso! Ancelotti aveva cambiato troppe cose”

“Il tecnico ha messo le cose a posto per il momento”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, è intervenuto a Radio Marte e rispondendo ad alcuni interventi telefonici, ha parlato del Napoli, dei nuovi acquisti e della gara contro la Juventus e del futuro allenatore della squadra partenopea:



“Politano è un ottimo acquisto. Un giocatore che segna e fa segnare. I giocatori della Juventus hanno giocato contro Sarri? Non fa parte del Dna della Juve fare questo, è il Napoli che ha giocato una grande partita: attenti, concentrati e uniti. Gattuso è stato intelligente e dobbiamo dare merito a lui. Ha ritrovato Insigne da nazionale e il pubblico.



Ancelotti? Dopo Sarri andava preso un allenatore che continuava con il progetto, soprattutto tattico. Ancelotti è uno dei numeri uno come allenatore, ma ha cambiato tutto.



Ricardo Rodriguez? Duttile. Può giocare anche da centrale, ma si adatta in caso di necessità.



Su Gattuso posso dire che per il momento ha messo le cose a posto. È riuscito ad entrare nella testa dei giocatori, per me è un ottimo allenatore. Spero che ottenga risultati e che il Napoli possa tenerlo”.



