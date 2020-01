Devis Mangia: “Petagna è un giocatore da Napoli”

“Si è affermato in Serie A, può giocare in una grande piazza”

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Devis Mangia, attuale ct del Malta. Il tecnico ha parlato di Andrea Petagna, suo ex allievo ai tempi dell’Ascoli e il probabile trasferimento al Napoli.



L’ex mister del Palermo assicura che il calciatore è pronto per la grande piazza e può fare bene in azzurro.



Ecco le sue parole:



“Petagna? Ottimo giocatore. Un attaccante di grande struttura, ma anche di grandissima qualità tecnica. Un centravanti con tante qualità.



Secondo me è un giocatore che si è affermato in serie A, un ragazzo serio e ha le qualità per giocare in una piazza come Napoli.



Se consigliassi il trasferimento in azzurro? Sono valutazioni sue. Io dico che a volte quando capitano queste opportunità, di giocare con squadre di questo livello, si deve accettare.



Se può giocare nel 4-3-3? I giocatori bravi possono giocare in qualsiasi sistema”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI