Corbo: “Bisognerebbe fidarsi degli arbitri, ma non ci riesco. Gattuso ha ripreso il Napoli con la disciplina”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il noto giornalista Antonio Corbo, ha parlato della situazione attuale del Napoli nel corso della trasmissione Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso è riuscito a far ritrovare la forma fisica ai calciatori del Napoli, che con Ancelotti lavoravano meno, dati alla mano. Gattuso fa svolgere degli allenamenti più intensi e più lunghi alla squadra. L’allenatore che ha oggi il Napoli è prima di tutto un uomo, che ha ridato disciplina alla squadra ed è riuscito a tirarla su da una situazione complicata. Ho fatto un po’ di calcoli: la lotta scudetto è vivissima ed il Napoli è a dodici punti dalla Champions, con le prime che dovranno lottare ogni partita, la rimonta non è impossibile. Il mani di Cuadrado? Bisognerebbe fidarsi delle decisioni dell’arbitro, ma io non ci riesco, perchè nel corso del tempo la classe arbitrale si è meritata la sfiducia con numerosi errori. Petagna l’acquisto giusto? Se fosse per me, busserei nuovamente alla porta di Mauro Icardi”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI