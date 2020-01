Buffon: “Brutta partita contro il Napoli. Se fosse stata decisiva avremmo vinto!”

Buffon ha parlato della sconfitta rimediata contro il Napoli

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato in diretta ai microfoni di SkySport. Il numero 77 bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito al match perso contro il Napoli:

“Contro il Napoli è stata una brutta sconfitta, soprattutto per come è arrivata. Partite così però sono fondamentali durante la stagione per rimettersi in riga e ricordare gli obiettivi. Probabilmente abbiamo sottovalutato un Napoli in emergenza, sapevamo che saremmo rimasti primi in classifica con qualsiasi risultato. Se domenica sera fosse stato un match decisivo avremmo vinto“.