Bogdani garantisce: “Kumbulla gran difensore, arriva sempre prima degli altri. Sarebbe un grande colpo per il Napoli”

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Erjon Bogdani, ex calciatore albanese. Ecco quanto evidenziato:

“Sono da poco tornato dall’Albania e ora sono a Salerno con la mia famiglia. Il Napoli è una società sempre in crescita e nonostante le difficoltà incontrate quest’anno, la cosa importante è riprendersi.

Kumbulla? Quando allenavo l’Under 19 dell’Albania l’ho avuto per 2 stagioni. Sta giocano veramente bene in un campionato difficile come la serie A ed è un ottimo giocatore, un difensore che può giocare a 4, ma anche a 5. Mi sta stupendo perché arriva sempre sulla palla, gioca in anticipo e se il Napoli lo prende, fa un acquisto anche di prospettiva. Kumbulla è giovane, può crescere, ma sta già giocando come uno esperto. Napoli è una piazza importante, il club ha dimostrato di essere molto attento ai giovani interessanti e Kumbulla lo è.

Hysaj è tornato ad essere un giocatore importante, ma non era facile perché veniva da anni in cui ha giocato poco. Con Sarri era un giocatore fondamentale per il Napoli, con Ancelotti ha giocato davvero poco, ma adesso sono contento che si sta ritrovando, non era scontato né facile”.

