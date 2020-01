Ancelotti vuole Allan all’Everton: De Laurentiis fissa il prezzo del brasiliano

L’ex tecnico azzurro fa pressing per portare il brasiliano in Inghilterra

Allan piace all’Everton. Il centrocampista del Napoli, dopo essere stato corteggiato a lungo dal Paris Saint-Germain, sembrava propenso ad un rinnovo contrattuale con la società partenopea, ma negli ultimi giorni c’è il pressing di Carlo Ancelotti, ex tecnico azzurro e attuale guida tecnica degli inglesi.



Secondo quanto rivela Il Mattino, il calciatore è a conoscenza di questa probabile operazione, ma non c’è ancora l’offerta ufficiale e tutto può essere rimandato a giugno.



Improbabile che l’affare si chiuda per il mercato invernale in corso, ovvero in questi ultimi giorni. Il presidente, Aurelio De Laurentiis, ha fissato il prezzo per il brasiliano: 80 milioni di euro.



