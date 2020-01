Tardelli critico: “È stata una brutta partita. Juve male in difesa, nessuno marcava sui gol”

Notizie Napoli, il commento di Marco Tardelli dopo la vittoria per 2-1 contro la Juventus

L’ex campione del mondo con l’Italia nell’82, Marco Tardelli, ha commentato alla “Domenica Sportiva” su Rai Due la gara tra Napoli e Juventus vinta per 2-1 dai partenopei. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli ha vinto, ma ho visto una brutta partita. Nel primo tempo non si è praticamente giocato, non ci sono stati affatto tiri in porta.

La Juventus ha giocato male anche in difesa, ad esempio i gol del Napoli sono arrivati senza che nessuno marcasse da vicino gli attaccanti avversari. Sia Insigne che Zielinski sono stati lasciati soli”.

