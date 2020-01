RPN – Zielinski-Milik, ancora distanza sul rinnovo: contatti infruttuosi, sirene dalla Premier

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, permane una situazione di stallo sul rinnovo di Zielinski e Milik. In particolare, una settimana fa c’è stato un incontro con il procuratore di Milik, David Pantak, che non ha avuto esito positivo con le parti ancora distanti, soprattutto sulla questione della clausola.

Negli ultimi giorni è stata avviata una fitta corrispondenza via email tra la società azzurra e l’entourage del giocatore per capire se esistono margini di rinnovo, che al momento è più lontano. Situazione speculare per Piotr Zielinski, dopo l’incontro di 20 giorni fa con Bartolomej Bolek che ha chiesto una clausola di poco superiore ai 60 milioni, mentre il Napoli insiste per averla sopra i 100 milioni.

Le parti continuano solo ad aggiornarsi attraverso uno scambio di email finora improduttivo. Diversi, in particolare dalla Premier, gli interessamenti per il centrocampista polacco che ha espresso il suo desiderio di continuare l’avventura in azzurro, salvo vedersi accontentato sulla questione della clausola rescissoria.