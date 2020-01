Rambaudi: “Acquisto di Demme importante come quello di Ibrahimovic al Milan”

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – L’opinionista sportivo Roberto Rambaudi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il bello del calcio, in onda su Canale 21. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Al Napoli serviva esattamente un giocatore come Demme. Per la sua utilità, l’acquisto di Demme è importante come quello di Ibrahimovic al Milan”.

Il parere di Rambaudi ha raccolto numerosi assensi in studio, contrario invece il parere di Enrico Fedele:

“Non facciamo passare un normale soldatino per un generale”.

