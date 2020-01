GdS – Il Napoli insiste, Giuntoli vuole Petagna: offerti 21 milioni alla Spal! Llorente può andare all’Inter

Calciomercato Napoli, offerta da 21 milioni per Petagna della Spal

CALCIOMERCATO NAPOLI – Con l’ormai imminente arrivo di Politano, il calciomercato del Napoli sembrava potesse considerarsi concluso, e invece qualche sorpresa potrebbe ancora arrivare.

CALCIOMERCATO NAPOLI, OFFERTA DA 21 MILIONI ALLA SPAL PER PETAGNA

A confermarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che riferisce come il Napoli abbia aumentato l’iniziale offerta da 20 milioni alla Spal per arrivare ad Andrea Petagna. Giuntoli pare abbia messo sul piatto 21 milioni di euro per l’attaccante, che il club emiliano vorrebbe far partire solo in estate. La proposta dei partenopei, però, fa vacillare la Spal.

L’arrivo di Petagna potrebbe aprire alla partenza di Fernando Llorente che Antonio Conte vuole all’ Inter.

Oggi, Giuntoli incontrerà nuovamente i dirigenti della Spal per stringere l’operazione.

