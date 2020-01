SKY – Il Napoli aumenta l’offerta per Petagna, ma la SPAL alza un muro: vuole tenerlo fino a giugno

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli oltre all’accelerata per Kumbulla del Verona, sta insistendo anche per Andrea Petagna. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ds Giuntoli avrebbe aumentato l’offerta proposta alla SPAL. Il Napoli sarebbe arrivato ad offrire 22 milioni di euro più 2 di bonus. La SPAL però per il momento ha alzato un muro, perchè cedere Petagna significherebbe rassegnarsi alla retrocessione in Serie B. I club sono al lavoro per trovare un accordo che consenta a Petagna di rimanere a Ferrara fino a giugno, come il Napoli ha già fatto con Rrahmani e spera di fare con Kumbulla.

