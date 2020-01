Ex Napoli, Denis accusa l’altra squadra di De Laurentiis: “Il Bari ci ha rubato una partita!”

Denis dice la sua in merito al risultato della partita Reggina-Bari

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato dal portale Tuttoreggina, dopo il pareggio arrivato grazie al gol all’ 88′ del Bari, Germain Denis giocatore della Reggina ed ex calciatore del Napoli ha rilasciato le seguenti parole:

REGGINA-BARI 1-1

“È difficile fare un’analisi di questa partita. Ci hanno rubato una partita rubata come all’andata, due metri di fuorigioco, scandaloso! Si è visto palesemente, addirittura l’hanno visto dalla panchina. Noi in settimana non pettiniamo le bambole. Arbitro? Se vuole fare questo mestiere deve essere all’altezza!”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI