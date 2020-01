Giuntoli piazza l’offerta per Kumbulla del Verona

CALCIOMERCATO NAPOLI – Gianluca Di Marzio, collega di Sky esperto di calciomercato ha rilasciato alcune dichiarazione sul mercato del Napoli nel corso della trasmissione “Calciomercato L’Originale“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Cristiano Giuntoli starebbe preparando l’offerta per portare subito in azzurro Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona. L’offerta del dirigente sportivo sarebbe di 20 milioni di euro più 4 di bonus nelle casse della squadra scaligera. Il giocatore albanese resterebbe a Verona fino a termine stagione per poi approdare in azzurro”.

Il difensore albanese in forza al verona è stato per lungo tempo anche sotto osservazione dell’Inter che però al momento sembra essere scavalcata dall’offerta degli azzurri.

