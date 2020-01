Insigne, l’ex agente: “Deve sentirsi amato per rendere: è uno dei più grandi talenti italiani”

L’ex agente di Insigne parla del carattere del capitano del Napoli

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha parlato del momento del capitano del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Insigne rinato? Non si tratta di allenatore. Deve sentirsi circondato di affetto, deve sentire la massima fiducia. Qualcuno potrebbe vederlo come limite, ma se non si sente al centro del progetto allora avverte qualche colpo”.

“Questo è un aspetto del suo carattere che in alcuni momenti non ha dato risultati sperati, le prestazioni altalenanti sono dovute a questo suo modo di essere. Lui è un calciatore straordinario, in Italia continuo a ritenerlo tra i migliori italiani, a livello europeo potrebbe dire la sua, ha questo aspetto caratteriale che lo ha penalizzato”.

