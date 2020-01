La Gazzetta esalta Gattuso: “Ha firmato un capolavoro tattico, cancellato Sarri! Napoli-Juve può essere il suo Battesimo”

Notizie Napoli, la Gazzetta dello Sport esalta Gattuso dopo la vittoria contro la Juventus

La vittoria del Napoli ai danni della Juventus è stata analizzata sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dove vengono riconosciuti grandi meriti a Gennaro Gattuso, in grado di ingabbiare i bianconeri ed esaltare le qualità dei suoi calciatori. Ecco quanto evidenziato:

“I meriti del Napoli sono superiori alle colpe della Juve. Gattuso ha firmato un capolavoro: 4 sconfitte consecutive in casa, vittoria in campionato che mancava al San Paolo dal 19 ottobre. Koulibaly, Allan, Mertens, la spina dorsale del glorioso Napoli che fu, sfilata via. Rino ha educato nuovi guerrieri, i Demme, e ha trovato in Insigne un nuovo capitano coraggioso. Ma non pensate che abbia solo ringhiato.

Il capolavoro è stato tattico, per come ha chiuso i rubinetti del talento bianconero, per come ha occupato il campo e gestito la battaglia. Se un giorno Rino avrà vinto tanto come il maestro Ancelotti, si racconterà questo Napoli-Juve come un battesimo“.

