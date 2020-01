Gattuso: “Insigne non doveva giocare, aveva avuto un problema al polpaccio in allenamento”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Napoli e Juventus, Gennaro Gattuso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Abbiamo sbagliato qualcosa negli ultimi trenta metri, dovevamo fare di più quando ne avevamo l’occasione. Una settimana fa, dopo la partita con la Fiorentina, avevamo toccato il fondo. Non vedo l’ora che finisca il mercato, voglio una squadra che giochi con attaccamento alla maglia.

I tifosi oggi sono stati fantastici. Stiamo migliorando molto, oggi la linea difensiva ha lavorato bene. Insigne? La squadra è stata tutta fantastica, stiamo lavorando benissimo in allenamento. Lorenzo aveva avuto un problema al polpaccio e non doveva giocare perchè non aveva nemmeno finito l’allenamento. A centrocampo ora stanno facendo tutti bene, ho problemi a scegliere chi far giocare. Speriamo di dare continuità ai nostri risultati”.

