FOTO – Immobile preso di mira: “Ce l’ha l’elicottero?”, la moglie Jessica risponde a tono

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Una tragedia immane, quella che ha colpito Kobe Bryant, la figlia e altre sette persone che, in elicottero, stavano raggiungendo Los Angeles ieri. L’ex cestista e gli altri hanno perso la vita, ma sui social c’è spazio anche per il triste odio. La vittima, in questo caso, è Ciro Immobile.

Un utente gli ha dedicato una brutta storia su Instagram: “Ma Immobile non ce l’ha l’elicottero?”. Indignata la moglie del bomber della Lazio, Jessica Melena, che sul social risponde a tono.