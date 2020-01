Fernando Llorente in partenza: tre club su di lui

CALCIOMERCATO NAPOLI – Poco considerato nelle gerarchie di Gattuso, Fernando Llorente potrebbe lasciare il club azzurro . Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore spagnolo è sempre in lizza per approdare all’Inter di Antonio Conte.

I nerazzurri però in questo momento continuano a guardarsi intorno e continuano a pensare ad Oliver Giroud. Sullo spagnolo del Napoli, ci sono anche il Tottenham, la sua ex squadra, e il Parma ma il giocatore si vuole prendere del tempo per poter riflettere bene sul proprio futuro.

