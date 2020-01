Di Marzio: “Sarri è stato presuntuoso: non riteneva il Napoli al livello della Juve”

Gianni di Marzio attacca Maurizio Sarri

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli ha commentato la vittoria degli azzurri contro la Juve nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sarri è venuto a giocarsela con presunzione. Aveva già detto che non avrebbe mai schierato il tridente con Higuan, CR7 e Dybala, se non contro squadre decisamente inferiori. L’ha fatto contro il Napoli, ciò vuol dire che era davvero convinto di poter vincere facilmente, perché riteneva gli azzurri non al livello della Juve“.

