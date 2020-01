Cm.com – Agnelli furioso con Sarri, una frase sul Napoli non gli è andata proprio giù

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Che le dichiarazioni post Napoli-Juventus di Maurizio Sarri non siano piaciute alla tifoseria bianconera, è ormai cosa risaputa.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, nemmeno Andrea Agnelli avrebbe mandato giù quanto detto da Sarri al termine della sfida del San Paolo.

Nello specifico, sarebbero queste le frasi che avrebbero fatto infuriare il presidente della Vecchia Signora:

“Abbiamo fatto una partita di scarsa energia mentale ed emotiva. Se mi rode aver perso contro il Napoli? No, onestamente no. Sono contento per quei ragazzi a cui sono e rimarrò legato per sempre. Se proprio bisogna perdere, meglio che sia contro di loro“.

E ancora, tornando sul famoso tema dei rigori e le maglie a strisce:

“Noi quest’anno non siamo più a strisce, abbiamo avuto sei rigori a favore e sei contro, sarà quello. Abbiamo giocato il doppio dei palloni nell’area avversaria, ma il conteggio dei rigori è sei e sei. Probabilmente è l’ora di rifare le maglie vecchia maniera“.

Una battuta che, nella sala stampa di Napoli, ha fatto sorridere tutti i presenti. Dalle parti di Torino, però, i sorrisi sono stati certamente meno.