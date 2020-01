Festa a Poggiomarino, il parroco suona le campane dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus! (VIDEO)

Ultimissime Napoli, il parroco di Poggiomarino suona le campane a festa dopo la vittoria degli azzurri contro la Juventus

La fede, il Napoli, un parroco tifoso e il campanile della sua chiesa. Sono questi gli elementi che in queste ore stanno facendo sorridere il web. Già, perché il successo degli azzurri di Gennaro Gattuso non è stato festeggiato solo dai tifosi “comuni”, ma anche dalla parrocchia di Poggiomarino, con il parroco don Aldo D’Andrea che ha fatto risuonare le campane dopo la vittoria del Napoli per 2-1 sulla Juventus.

L’evento era accaduto già quel maggio del 2018, quando il gol al novantesimo di Koulibaly regalò il successo al Napoli allo Juventus Stadium, aprendo alla lotta scudetto. E ieri sera si è ripetuto. Subito dopo la fine del match i rintocchi della campana hanno accompagnato quella che potrebbe essere definita la “resurrezione del Napoli“, giocando un po’ tra sacro e profano.

A riportalo, con tanto di video della campane a festa è la pagina Facebook dalla Parrocchia di Sant’Antonio di Poggiomarino: “Dovere di cronaca, il parroco non ha resistito“, riporta il post.

ECCO IL POST:

Dovere di cronaca. Il nostro parroco non ha resistito. Gepostet von Parrocchia Sant'Antonio di Padova – Poggiomarino am Sonntag, 26. Januar 2020

