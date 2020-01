Tuttosport – Il Napoli mette in stand-by la cessione di Younes: si valuta l’imminente addio di Callejon!

Calciomercato Napoli, si valuta la cessione di Callejon già a gennaio

CALCIOMERCATO NAPOLI – Una vera e propria bomba quella che potrebbe scuotere il mese di gennaio del Napoli. A sganciarla è il collega Raffaele Auriemma attraverso le colonne dell’edizione odierna di Tuttosport.

Secondo quanto si apprende, il Napoli avrebbe messo in stand-by la cessione di Younes, che sembrava destinato ad accasarsi ad un club tra Sampdoria, Torino o Genoa. Il motivo sarebbe una valutazione circa la posizione di Callejon.

L’agente dell’esterno spagnolo, Quilon, starebbe infatti trattando il trasferimento del calciatore con alcuni club della Liga (Espanyol su tutti), ma non per l’estate, come era circolato nelle scorse ore, bensì già per l’immediato mercato di gennaio.

