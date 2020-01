Torino, Mazzarri: “Chiedo scusa per la prestazione, siamo indifendibili: ora tutti in ritiro”

Walter Mazzarri chiede scusa ai tifosi granata

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dopo l’umiliante sconfitta per 7-0 subita contro l’Atalanta, Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono venuto per chiedere scusa per la prestazione. Non vorrei aggiungere altro. Inutile commentare una gara così. Annuncio che andremo subito in ritiro. Non dovrei dire altro, potrei anche andar via. Oggi è indifendibile tutto. Non è giustificabile una prestazione del genere. Grazie e arrivederci“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI