Szczesny: “Napoli una delle squadre più forti del campionato, partita speciale per Sarri”

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del prepartita del match tra Napoli e Juventus, Wojciech Szczesny ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport:

“Il Napoli è una delle squadre più forti del campionato e per Sarri è una partita speciale. Noi vogliamo vincerla per la Juve, non solo per il mister”.

Szczesny ha poi parlato anche ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Momento particolare per allungare la classifica, dobbiamo restare sul pezzo e pensare alla partita. Non guardo le partite degli altri, ma il pareggio dell’Inter è sicuramente un risultato positivo”.

