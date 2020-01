Sarri: “Aver perso a Napoli non mi fa rosicare, sono felice per i giocatori, si toglieranno dai problemi”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Napoli e Juventus, Maurizio Sarri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Siamo stati passivi tutta la partita. Abbiamo giocato senza ritmo pensando di vincere la partita camminando in campo. Siamo stati sempre fuori tempo nelle pressioni e distanti tra i reparti. La partita è stata blanda dal punto di vista mentale. Io preoccupato da questa partita? Abbiamo sbagliato l’approccio e l’interpretazione fisica e mentale. Non siamo quelli di stasera. Abbiamo la consapevolezza di aver sbagliato questa partita e abbiamo perso contro una squadra che ha fatto il minimo per vincere. Approccio dovuto alle partite di Inter e Lazio? Se fosse questo il motivo significa che siamo scarsi mentalmente. Quei risultati devono essere uno stimolo, quindi voglio credere di no. La squadra non ha funzionato complessivamente. I movimenti difensivi erano sempre in ritardo, eravamo rallentati mentalmente”.

“La scelta del tridente era data dal fatto che fossero tutti in ottima condizione. Volevo che trovassero degli equilibri tutti e tre insieme. La sconfitta non è figlia di responsabilità individuali. Il mio ritorno a Napoli? È chiaro che la partita prevale sulle emozioni. Napoli per me rappresenta una tappa particolare, tornarci è sempre piacevole e emozionante. Chiellini ci manca mentalmente più che tecnicamente, ci farebbe alzare l’aggressività. Giorgio ci dà una grossa mano nell’infondere aggressività a tutto il reparto. In svantaggio ho messo Douglas Costa per allargare il campo e aumentare la spinta. Ho cercato di dare ampiezza e inserimento con lui”.

“Con la Lazio abbiamo fatto una partita di scarsa energia emotiva, questo la accomuna alla sconfitta di stasera. In questo modo emergono i problemi tecnici e tattici. Mi rode di più perdere a Napoli? Aver perso a Napoli non mi da fastidio, sono contento per i ragazzi, sono e sarò sempre affezionato a loro. Se proprio devo perdere, almeno sono contento che si tolgano dai problemi, preferivo lo facessero settimana prossima però. I risultati degli altri non ci devono interessare, dobbiamo pensare a fare le nostre vittorie senza guardare gli altri. Se ha pesato a livello inconscio significa che mentalmente non siamo concentrati”.

