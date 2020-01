Sarri in conferenza: “Tanti fischi perchè c’era tanto affetto. Mi girano i coglioni per la sconfitta”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Napoli e Juventus, Maurizio Sarri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso della consueta conferenza post partita:

“Abbiamo fatto male in fase di possesso palla e in fase di recupero. Eravamo sempre in ritardo in fase difensiva, abbiamo giocato con scarsa energia mentale. Per un’ora non c’è stato nemmeno un tiro, sembrava una partita da 0-0. Abbiamo perso contro una squadra che ha fatto poco per vincere. Abbiamo dimostrato di avere poche energie, ho messo Douglas Costa per per cercare di sfruttare meglio gli esterni. I giocatori si sono resi conto di aver fatto molto male. Abbiamo perso e ora dobbiamo reagire, ci vuole consapevolezza. Non credo che i risultati di Inter e Lazio abbiamo influito sull’approccio alla partita”.

“Abbiamo sofferto dal punto di vista tattico, avevamo la testa al 70% e quindi abbiamo sofferto. I fischi? Ci sono stati tanti fischi perchè c’era molto affetto. Cosa provo? Giramento di coglioni per la sconfitta. Non siamo più a strisce, per quanto riguarda i rigori siamo sei a sei. Questa squadra ha altre qualità, non può giocare come il mio Napoli. Mi prendo le mie responsabilità per la partita di oggi. Dobbiamo trovare sempre nuove motivazioni, altrimenti dopo anni di vittorie è difficile confermarsi. È difficile entrare nella testa di un giocatore, nella testa di venticinque è ancora peggio”.

“La sconfitta a Napoli è un flop? Ci mancavano giocatori importanti. Le classifiche non dicono tutto, il Napoli è primo per baricentro e e possesso palla, mentre è secondo per occasioni create e tiri. Questa squadra crescerà rapidamente. Ho schierato il tridente perchè i centrocampisti mi sembravano in grado di sostenerli. Se sbagli l’approccio mentale alla partita non ha senso attaccarsi ai singoli. Volevo che la squadra si proponesse in avanti, ma abbiamo fatto il primo tiro al sessantesimo”.

