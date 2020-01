GAZZETTA – Juve arrivata in incognito al San Paolo: pullman senza scritte e contromano allo stadio

Ultimissime Napoli, il pullman della Juventus è arrivato al San Paolo

Inizia con una curiosità la serata di Napoli-Juventus. Il pullman dei bianconeri è infatti arrivato poco fa al San Paolo, ma non nei modi più consoni.

Infatti, come riporta la versione online Gazzetta dello Sport, il pullman dei bianconeri è arrivato scortato dalla polizia, imboccando la strada contromano, ma soprattutto senza nessuna scritta per non attirare l’attenzione dei tifosi presenti all’esterno dello stadio.

