Paratici: “Può succedere di tutto, a Napoli è sempre una trasferta impegnativa. Non dobbiamo dimenticare le potenzialità degli azzurri!”

Durante il pre-partita di Napoli-Juventus, Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

“Oggi abbiamo trascorso una giornata come le altre. A Napoli è sempre una trasferta impegnativa, ci sono tante cose da organizzare. Sappiamo i risultati delle altre squadre di Serie A ed è normale che ci sia tensione. Per quanto riguarda il meno ventisette (in classifica), il Napoli è l’esempio di come questo mondo vada talmente veloce che si dimenticano di come era prima. Ci sono bravi calciatori. Ha avuto un momento di difficoltà può succedere a tutti ma non è scontato il risultato, non è scontato che arriva secondo tutti gli anni, come per la Juve non è scontato che vinca 8 scudetti di fila.

Nel mercato nascono le opportunità. De Sciglio – Kurzawa è un’ipotesi portata avanti da due club. Vedremo nei prossimi giorni. Emre è un giocatore importante siamo contenti se rimane. Ci sono tante squadra interessate a Emre è normale che abbia così tanti spasimanti. Non ci sono trattive in corso nè con il Barcellona nè con il Milan. Vedremo l’ipotesi di scambio con il Paris Saint Germain. Siamo contenti di avere questa rosa e speriamo che Emre resti, se uscirà non sarà sostituito”.

