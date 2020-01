Il Mattino – Con la cessione di Ghoulam il Napoli si fionderebbe su Tsimikas. La Sampdoria in vantaggio su Younes

CALCIOMERCATO NAPOLI, Con l’eventuale cessione di Ghoulam, la società azzurra potrebbe lavorare sull’acquisto del terzino greco Tsimikas

CALCIOMERCATO NAPOLI – La società azzurra ha visto gli ingressi di Demme, Lobotka e quello – molto vicino – di Matteo Politano. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de ”Il Mattino”, resta ancora un punto interrogativo la questione terzino.

NESSUNA OFFERTA PER GHOULAM, YOUNES ALLA SAMPDORIA

Nessuna evoluzione sul terzino sinistro perchè non sono arrivati sviluppi in uscita su Ghoulam, nessuna offerta speciale per il terzino algerino. Se dovesse muoversi qualcosa il Napoli potrebbe puntare all’acquisto del terzino greco Tsimikas dell’Olympiacos. Younes con certezza verrà ceduto, in vantaggio alla Sampdoria ma sullo sfondo ci sono Genoa e Torino; per il giocatore azzurro ci sono anche club stranieri, soprattutto di Bundesliga.

