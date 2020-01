LIVE PRIMAVERA – Torino-Napoli 0-0: partita iniziata

Il Napoli sfida il Torino alla sedicesima giornata di campionato primavera

FISCHIO D’INIZIO

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Napoli, 16esima giornata di Campionato Primavera 1. In questa sfida ci sarà l’esordio del nuovo allenatore Giuseppe Angelini. Gli azzurrini sono ultimi con 9 punti in classifica, in zona retrocessione. Il Torino invece è posizionato al nono posto in classifica, avendo collezionato 18 punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Idasiak; Zanoli, Manzi, Senese, Costanzo; Zanon, Ceparano, Zedadka; Vrikkis, Vianni, Palmieri.

TORINO (3-5-2): Lewis; Ghazoini, Kouadio, Marcos Lopez; Munari, Sandri, Singo, Greco, Celesia; Ibrahimi, Gonnella.

