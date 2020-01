Giuntoli: “Siamo in corsa per due degli obiettivi stagionali. Mercato in entrata chiuso ma se ci saranno opportunità le coglieremo”

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del prepartita del match tra Napoli e Juventus, Cristiano Giuntoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Partita diversa dagli ultimi anni? La classifica non conta, ci giochiamo molto, dobbiamo fare punti e riprenderci in classifica. Siamo in corsa alla grande su due dei tre obiettivi stagionali. Credo che dopo Politano non arriverà più nessuno. Saremo vigili ma crediamo che rimarremo così. Mateta? Non c’è intenzione di tornare sul mercato, ma se ci saranno opportunità le coglieremo al volo“

