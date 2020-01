33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Un messsaggio breve, ma intenso. Firmato Diego Maradona, ricordando i suoi trascorsi con la Juventus nei duelli infiniti con Platini.

“Metteteci il cuore, ragazzi. Al di là del risultato” è il messaggio che Diego ha mandato ai tifosi azzurri e ai calciatori tramite Instagram. Un tifoso in più, come sempre, per il Napoli.