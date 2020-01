Capello: “Insigne non lo capisco, è fantastico tecnicamente, ma in campo non si comporta da capitano”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Napoli e Juventus, Fabio Capello ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Insigne è un giocatore che non riesco a capire. È fantastico a livello tecnico, ma poi in campo non fa cose da capitano. Ultimamente è scattato qualcosa in lui, è determinante, fa gol e fa fare gol. Non so se il problema fosse la condizione fisica o psicologica”.

