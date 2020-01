CdM – L’agente di Callejon al lavoro sul mercato spagnolo: ipotesi Espanyol! Politano sarà l’erede

Mercato Napoli, l’agente di Callejon sonda il mercato spagnolo

MERCATO NAPOLI – Il futuro di José Maria Callejon è uno dei nodi da scogliere in casa Napoli. L’esterno spagnolo è in scadenza di contratto e da febbraio potrà accordarsi già con un altro club.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno rivela che l’agente del calciatore, Quilon, è al lavoro per capire quale può essere la giusta sistemazione per il suo assistito. Il procuratore pare abbia sondato il mercato spagnolo e in particolare la possibilità di portare Callejon all’Espanyol.

Il posto della spagnolo sarà preso da Politano che, negli schemi e nelle idee di Gattuso, potrà ricoprire il ruolo che una volta era di Suso al Milan.

