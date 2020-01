VIDEO – Goal pazzesco di Ilicic da centrocampo: l’Atalanta annienta il Torino per 7-0!

L’Atalanta domina a Torino ed Ilicic è il protagonista assoluto

L’Atalanta ormai da anni non è più una rivelazione del campionato di Serie A ed anche oggi contro il Torino, la squadra di Gasperini sta dimostrando tutto il suo valore.

I bergamaschi vincono per 7-0 allo Stadio Olimpico ma a rubare l’occhio di tutti i presenti e Josip Ilicic che non riesce a siglare tre delle sette reti degli ospiti ma segna addirittura un goal favoloso da centrocampo di maradoniana memoria che resterà nella memoria di tutti per molti anni.

VIDEO