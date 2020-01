Sarri, il retroscena sulla sfida con il Napoli: “Mi insulteranno, ma non lo merito”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Uno degli eventi più attesi della partita tra Napoli e Juventus è il ritorno al San Paolo di Maurizio Sarri. Il tecnico tornerà per la prima volta nello stadio che lo ha lanciato nell’olimpo del calcio europeo. Non sarà una partita come le altre per il tecnico della Juventus, che in questa settimana si è più volte confidato con chi gli sta vicino, secondo quanto riportato da Il Mattino:

“Mi contesteranno e mi insulteranno, ma non lo merito” avrebbe detto alle persone a lui più strette. “Sarri è consapevole che non è tanto l’addio al Napoli che i tifosi non gli perdonano, quanto l’approdo alla Juventus, nemica di sempre” continua il quotidiano. Sarri in questi giorni ha svolto il consueto lavoro maniacale, che caratterizza la sua preparazione alle partite. Chissà se lo abbia aiutato a non pensare a questo suo ritorno nell’impianto di Fuorigrotta. Sarri, anche se probabilmente verrà contestato, è consapevole che il ritorno a Napoli, in quello stadio, lo emozionerà molto nel prepartita e nei primi minuti del match.

