Gazzetta dello Sport – Il Sarri ‘comandante’ di Napoli non esiste più. Alla Juve ha dovuto snaturarsi

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha riservato ampio spazio al ritorno di Sarri a Napoli, da avversario. Di seguito uno stralcio evidenziato dalla nostra redazione:

“A Napoli tutti ricordano gli atteggiamenti, il linguaggio di Maurizio Sarri. Le sue parole contro ‘il palazzo’, le sue critiche ai calendari, ai terreni di gioco e alla classe arbitrale. Sarri ha criticato praticamente ogni cosa del sistema Serie A, diventando paladino di un popolo, o meglio ‘Comandante’. Carica alla quale ha rinunciato, prima con l’addio al Napoli, poi con l’approdo nella rivale più acerrima, la Juventus. L’ambizione personale di provare a vincere la Champions League, la voglia di allenare Cristiano Ronaldo, hanno prevalso. Sarri alla Juventus però è cambiato radicalmente: ha ridotto drasticamente le parolacce, è diventato meno impetuoso negli atteggiamenti e ha evitato quasi completamente le polemiche. In qualche frangente però come un vulcano che sta per esplodere, è affiorata la vera indole di Maurizio Sarri. Lo ha fatto attraverso qualche atteggiamento o risposta meno ‘stile Juve’ e più in stile Sarri”.

