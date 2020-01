Sarri su Demme: “Ora il Napoli ha di nuovo un riferimento centrale: so bene domani quanto conta per loro”

Maurizio Sarri parla di Diego Demme

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Maurizio Sarri, in conferenza stampa ha commentato il nuovo acquisto del Napoli Diego Demme. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Quali sono le aspettative dal punto di vista tattico e come cambia la squadra con l’inserimento del nuovo giocatore Demme?



“Con l’ingresso di Demme torna ad avere un punto di riferimento centralmente. Il Napoli è una squadra forte che anche nei periodi difficili in una gara secca può fare un grande partita“.

“Ha una classifica che non rispecchia come hanno giocato. La qualità tecnica altissima. È una partita difficile perché la vittoria in Coppa può risollevarli e io so benissimo quanto conti per loro la partita di domani“.

