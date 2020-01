Rinnovo Milik: summit con gli agenti rinviato ma filtra ottimismo sull’accordo

Ci vorrà ancora un po’ prima del rinnovo di Milik

ULTIME CALCIOMERCATO NAPOLI – Continua ormai da mesi la trattativa ed i contatti tra gli agenti di Arkadiusz Milk ed il Napoli per rinnovare il contratto dell’attaccante polacco.

Secondo i colleghi di “Calciomercato.it” pare che le trattative tra il club e gli agenti del giocatore sia in stand-by momentaneamente. Il club in questi ultimi giorni del mercato invernale sta prima pensando a chiudere l’operazione Politano e alcune cessioni.

Il rinnovo quindi è solo messo in pausa e non è stato messo da parte. Dopo la chiusura del calciomercato potrebbe esserci lo sprint finale per raggiungere l’accordo e firmare il tanto atteso rinnovo.

