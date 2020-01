Repubblica – Politano non ha mai rifiutato Napoli, aspettava un rilancio della Roma per correttezza

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il futuro di Matteo Politano sembrava giallorosso, dopo le visite mediche effettuate con la società capitolina, ma l’ala ex Sassuolo vestirà la maglia del Napoli. L’intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso di 2 milioni di euro ed un obbligo di riscatto tra diciotto mesi a 20 milioni di euro più 2 di eventuali bonus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il calciatore non avrebbe mai rifiutato l’azzurro. Il giocatore stava solo aspettando per correttezza un eventuale rilancio della Roma che soddisfacesse le richieste dell’Inter. Rilancio che però non è arrivato, con la Roma che ha virato su altri obiettivi, come Carles Perez del Barcellona.

