SKY – Lunedì visite mediche per Politano con il Napoli: affare da 23,5 milioni totali! Scelto anche il numero di maglia

Calciomercato Napoli, chiuso l’acquisto di Politano: scelto anche il numero di maglia

CALCIOMERCATO NAPOLI – Affare praticamente definito tra Napoli e Inter per l’acquisto di Matteo Politano. Gli azzurri avrebbero definito gli ultimi accordi con il club meneghino.

Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, Politano si trasferirà al Napoli in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. L’Inter incasserà immediatamente 2,5 milioni e altri 19 per il riscatto del calciatore. Altri 2 milioni potranno essere aggiunti in base ai bonus legati alle presenze dell’esterno e alla qualificazione di partenopei in Champions League.

Politano sosterrà nella giornata di lunedì le visite mediche con il Napoli, inoltre pare abbia già scelto il numero da indossare: sarà il 21.

